(ANKARA) - Demokrasi Platformu, Sözcü TV'ye yönelik operasyona tepki göstererek, "Basın özgürlüğü siyasi iktidarların takdirine, temel haklar siyasi hesaplara bırakılamaz. Siyasi iktidarı, Anayasa ile güvence altına alınan basın, düşünce ve ifade özgürlüğüne, halkın bilgi edinme ve haberleşme hakkına saygı göstermeye; bu hakların kullanılmasını engelleyen bütün uygulamalara derhal son vermeye çağırıyoruz" çağrısında bulundu.

Demokrasi Platformu tarafından Sözcü TV'ye yapılan operasyonun ardından "Basın Özgürlüğüne Yönelik Müdahaleleri Kınıyoruz" başlıklı yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sözcü TV'ye kayyım atanmasının basın üzerindeki baskıların geldiği noktayı ortaya koyduğu belirtilerek, basın özgürlüğünün halkın haber alma hakkı ve demokratik denetim açısından taşıdığı öneme işaret edildi. Basının görevinin iktidarın politikalarını savunmak veya onaylamak olmadığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Basın özgürlüğü, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Anayasa'nın 28. maddesinde 'Basın hürdür, sansür edilemez.' hükmüyle güvence altına alınan bu özgürlük, halkın haber alma hakkının ve demokratik denetimin temel koşuludur. Basının susturulduğu, gazetecilerin baskı altında çalışmaya zorlandığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez.

Türkiye'de son dönemde basın üzerindeki baskılar giderek artmakta ve ağırlaşmaktadır. Gazetecilere yönelik soruşturmalar, yayın yasakları, el koymalar, kapatmalar ve kayyım atamaları, gazeteciliğin alanını daraltmakta, basın kuruluşlarının bağımsızlığını zedelemektedir. Sözcü TV'ye kayyım atanması, basın üzerindeki baskıların geldiği noktayı bir kez daha ortaya koymuştur. Basının görevi iktidarın sözcülüğünü yapmak, yönetenlerin hoşuna giden haberleri yayımlamak, onların politikalarını savunmak veya onaylamak değildir. Basın, halk adına soru sorar, araştırır, eleştirir ve iktidardan hesap sorar. Basını baskı altına almak, yalnızca gazetecileri susturmak değil, halkın gerçekleri öğrenme ve yönetenleri denetleme hakkını da engellemektir.

"SİYASİ İKTİDAR ELEŞTİRİLMEKTEN MUAF DEĞİLDİR"

Bir medya kuruluşunun sahipleri veya yöneticileri hakkındaki soruşturmalar, o kuruluşun yayın yönetimine el koymanın gerekçesi yapılamaz. Kayyım yoluyla yönetimin değiştirilmesi, yalnızca kurum sahiplerine yönelik bir işlem değildir; yayın politikasına, gazetecilerin mesleki bağımsızlığına, çalışanların haklarına ve halkın tercih ettiği haber kaynaklarına erişimine de müdahaledir. Kişilere yöneltilen suçlamaların sonuçlarının bütün bir kuruluşa, çalışanlarına ve izleyicilerine yüklenmesi kabul edilemez. Hiçbir soruşturma, basın kuruluşlarının denetim altına alınmasının ve toplumun haber alma hakkının kısıtlanmasının aracı olamaz. Siyasi iktidarlar eleştirilmekten muaf değildir. Devletin kurumları, kamu gücü ve hukuki yetkiler, iktidarı eleştirilerden korumak veya muhalif sesleri susturmak amacıyla kullanılamaz. Hukuk, siyasi tercihlere göre işletilemez; yargı bağımsızlığı, adil yargılanma ve ölçülülük ilkeleri hiçbir gerekçeyle göz ardı edilemez.

Ayrıca seçimlerin yaklaşmasına paralel olarak basın üzerindeki baskıların giderek ağırlaşması dikkat çekicidir. Belli ki iktidar, muhalif sesleri susturarak iktidarını sürdürmeyi güvence altına alma hesabı içindedir. Ancak demokratik seçimlerin vazgeçilmez bir önkoşulu, serbest tartışma ve özgür medya ortamının varlığıdır. Bu koşulların bulunmadığı bir ortamda yapılacak seçimler demokratik meşruiyete sahip olmayacak veya o meşruiyeti derinden aşındıracak ölçüde sorgulanacaktır. Demokrasi Platformu olarak, basın üzerinde siyasi vesayet kurulmasını reddediyor, geçmişte olduğu gibi bugün de şiddet unsuru içermeyen hangi görüşü savunursa savunsun bütün basın kuruluşlarının özgürlüğünü aynı kararlılıkla savunuyoruz.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMADAN DEMOKRASİ OLMAZ"

Bu doğrultuda açıkça ifade ediyoruz:

Basın kuruluşlarına yönelik tüm kayyım uygulamalarına derhal son verilmeli, kuruluşların yönetim ve yayın bağımsızlığı korunmalıdır.

Gazete, televizyon, internet haber siteleri ve diğer dijital yayınlara yönelik keyfi kapatmalar, erişim engelleri, yayın yasakları ve sansür uygulamaları kaldırılmalıdır. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklu bulunan gazeteciler serbest bırakılmalı; gazetecilere yönelik baskılar, tehditler, hukuka aykırı yaptırımlar ve editoryal bağımsızlığa müdahaleler durdurulmalıdır. Hukuki ve idari işlemler siyasi baskı aracına dönüştürülmemeli; yargı bağımsızlığı, adil yargılanma ve ölçülülük ilkeleri eksiksiz uygulanmalıdır. Anayasa'nın 26. maddesiyle güvence altına alınan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü kısıtlayan keyfi uygulamalara ve yargı tacizine son verilmelidir. Basın özgürlüğü siyasi iktidarların takdirine, temel haklar siyasi hesaplara bırakılamaz. Demokrasi Platformu olarak siyasi iktidarı, Anayasa ile güvence altına alınan basın, düşünce ve ifade özgürlüğüne, halkın bilgi edinme ve haberleşme hakkına saygı göstermeye; bu hakların kullanılmasını engelleyen bütün uygulamalara derhal son vermeye çağırıyoruz. Basın özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz."