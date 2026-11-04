Demokrat Andrews, Güney Carolina'da Cumhuriyetçilerin Senato koltuğunu aldı

ABD'de Kongre ara seçimlerinde Güney Carolina'da yarışan Demokrat aday Annie Andrews, rakibi Darline Graham'i geride bırakarak eyaletin Senato koltuğunu Cumhuriyetçilerden aldı.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.

Demokratlar, Kuzey Carolina'nın ardından Güney Carolina'da da Cumhuriyetçilerin elindeki Senato sandalyesini geri alarak gecenin ikinci sandalye değişimine imza attı.

Güney Carolina'da uzun yıllar senatörlük yapan Cumhuriyetçi Lindsey Graham'in kız kardeşi olan Darline Graham'in seçimi kaybetmesi, eyalette Cumhuriyetçiler için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Bu sonuçla Senatoda 46 sandalyeye ulaşan Demokratlar, Kongrenin üst kanadında çoğunluğu sağlamaya bir adım daha yaklaştı.

Cumhuriyetçiler ise şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre 37 sandalyeyle yarışı sürdürüyor.

ABD ara seçimleri

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başında.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğa ulaşmak için 218, Senatoda ise 51 sandalyeye ulaşmak gerekiyor.