Demokrat Bağışçılar Biden\'ın Çekilmesinin Ardından 60 Milyon Dolar Bağışladı

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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde Başkanlık yarışından çekilerek Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından, Demokrat bağışçıların bağış toplama platformu ActBlue'ya 60 milyon dolardan fazla bağış yaptığı belirtiliyor.

Demokratlarla bağlantılı bağış toplama platformu ActBlue, Biden'ın dün görevden ayrıldığını açıklamasının ardından küçük bağışçılardan on milyonlarca dolar bağış geldiğini açıkladı. ActBlue, yerel saatle 21.00'de yaptığı açıklamada, Biden'ın yarıştan çekilmesinden sonra 46,7 milyon dolar toplandığını X hesabından bildirmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, son veriler toplanan bağışın 60 milyon doları aştığını gösteriyor. Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından gelen bağışların, 2024 seçim kampanyasında şimdiye kadar bir günde toplanan en yüksek rakam olduğu belirtiliyor.