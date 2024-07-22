Demokrat Bağışçılar Biden'ın Çekilmesinin Ardından 60 Milyon Dolar Bağışladı - Son Dakika
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Demokrat Bağışçılar Biden'ın Çekilmesinin Ardından 60 Milyon Dolar Bağışladı

Demokrat Bağışçılar Biden\'ın Çekilmesinin Ardından 60 Milyon Dolar Bağışladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde çekilerek Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından, Demokrat bağışçılar ActBlue platformuna 60 milyon dolardan fazla bağış yaptı. Bu bağışlar, bir günde toplanan en yüksek rakam olarak kaydedildi.

22.07.2024 12:40
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde Başkanlık yarışından çekilerek Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından, Demokrat bağışçıların bağış toplama platformu ActBlue'ya 60 milyon dolardan fazla bağış yaptığı belirtiliyor.

Demokratlarla bağlantılı bağış toplama platformu ActBlue, Biden'ın dün görevden ayrıldığını açıklamasının ardından küçük bağışçılardan on milyonlarca dolar bağış geldiğini açıkladı. ActBlue, yerel saatle 21.00'de yaptığı açıklamada, Biden'ın yarıştan çekilmesinden sonra 46,7 milyon dolar toplandığını X hesabından bildirmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, son veriler toplanan bağışın 60 milyon doları aştığını gösteriyor. Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından gelen bağışların, 2024 seçim kampanyasında şimdiye kadar bir günde toplanan en yüksek rakam olduğu belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Demokrat Bağışçılar Biden'ın Çekilmesinin Ardından 60 Milyon Dolar Bağışladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demokrat Bağışçılar Biden'ın Çekilmesinin Ardından 60 Milyon Dolar Bağışladı - Son Dakika
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