Demokrat Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz'ın Savaş Bölgesinde Silah Kullandığı İddiası Tartışma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Demokrat Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz'ın Savaş Bölgesinde Silah Kullandığı İddiası Tartışma Yarattı

Orduda görevliyken savaş bölgesinde silah kullandığını iddia eden Demokrat başkan yardımcısı adayı Tim Walz'a Cumhuriyetçi rakibi JD Vance tepki gösterirken, Amerikan medyası ise Walz'ın savaş bölgesinde aktif olarak silah kullandığına yönelik kanıt bulunmadığını yazdı.

08.08.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orduda görevliyken savaş bölgesinde silah kullandığını iddia eden Demokrat başkan yardımcısı adayı Tim Walz'a Cumhuriyetçi rakibi JD Vance tepki gösterirken, Amerikan medyası ise Walz'ın savaş bölgesinde aktif olarak silah kullandığına yönelik kanıt bulunmadığını yazdı.

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde iki başkan yardımcısı adayı arasındaki "silah" polemiği kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Walz, önceki gün bir konuşmasında savaş bölgesinde silah taşıdığına yönelik, "Bu savaş silahlarının ki ben de savaşta taşıdım, sadece oldukları yerde bulunduğundan emin olmalıyız." şeklindeki sözleri tartışmalara neden oldu.

ABD ordusunda ulusal muhafız olarak 25 yıl farklı rütbelerde görev yapan Walz'in bu sözleri Cumhuriyetçi rakibi JD Vance'in tepkisini çekti.

Kendisi de eski bir asker olan Vance, konuyla ilgili açıklamasında, "Walz, 'Benim de savaşta kullandığım silahların Amerikan sokaklarında kullanılmasına izin vermemeliyiz.' diyor. Merak ediyorum, Tim Walz ne zaman savaşta yer almış? Ne zaman gitmiş? O savaşta hangi silahı kullanmış? Kendisi çatışma bölgesinde bir gün bile geçirmemiştir." değerlendirmesini yaptı.

CNN muhabiri Tom Foreman ise iki ismin açıklamaları üzerine Walz'un gerçekten de bir savaşta bulunup silah taşıyıp taşımadığına yönelik bir doğrulama yaparak ekranlarda bunu paylaştı.

CNN'in haberinde, Walz'un orduda görev yaparken bir savaş bölgesinde aktif olarak bulunduğunu ve silah taşıdığını gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığı kaydedildi.

Aynı haberde, Walz'un sözlerinin, kamuoyunda, aktif bir çatışmada silah kullandığı şeklinde anlaşıldığı, ancak gerçekte Demokrat adayın sadece böyle bir bölgede görev yaptığını söylemek istediği belirtildi.

Öte yandan Cumhuriyetçi çevreler, CNN'in haberini yoğun şekilde kullanırken, Demokrat başkan yardımcısı adayının kamuoyuna geçmişiyle ilgili yalan söylediğini ve silah kullanımı konusunda toplumu yanılttığını savunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokrat Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz'ın Savaş Bölgesinde Silah Kullandığı İddiası Tartışma Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:59:56. #1.11#
SON DAKİKA: Demokrat Başkan Yardımcısı Adayı Tim Walz'ın Savaş Bölgesinde Silah Kullandığı İddiası Tartışma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement