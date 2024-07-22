Demokrat Parti'nin eyalet başkanları Kamala Harris'e destek verdi - Son Dakika
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Demokrat Parti'nin eyalet başkanları Kamala Harris'e destek verdi

Demokrat Parti\'nin eyalet başkanları Kamala Harris\'e destek verdi

ABD'de Başkan Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilirken yardımcısı Kamala Harris'i adaylık için desteklemesinin ardından, Demokrat Parti'nin tüm eyalet başkanları, Harris'e destek mesajları yayınladı. Ancak Barack Obama, Chuch Schumer, Nancy Pelosi gibi kıdemli demokratlar, Harris'in adaylığı konusunda hala bir yorum yapmadı.

22.07.2024 11:48
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(ANKARA) - ABD'de Başkan Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilirken yardımcısı Kamala Harris'i adaylık için desteklemesinin ardından, Demokrat Parti'nin tüm eyalet başkanları, Harris'e destek mesajları yayınladı.  Ancak Barack Obama, Chuch Schumer, Nancy Pelosi gibi kıdemli demokratlar, Harris'in adaylığı konusunda hala bir yorum yapmadı.

ABD'de Başkan Joe Biden'ın başkanlık adaylığından çekilip kendi yerine yardımcısı Kamala Harris'i önermesinin etkileri sürüyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre Demokrat Parti'nin eyalet başkanları, 50 eyaletin tamamında Harris'in adaylığına destek verdiğini açıkladı.

Harris'i destekleyen dikkat çekici isimler arasında eski Başkan Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton bulunuyor. Clintonlar, ortak bir açıklama yaparak Harris'i desteklerken, ikinci bir Trump dönemi tehlikeli olacağını savundu. ABD Senatosu'nun Demokrat üyelerinden Elizabeth Warren dahil olmak üzere 50 senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi Jim Clyburn da Harris'e destek açıklarken, Harris'e rakip olabilecek isimler arasında görülen Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg de Harris'i destek sunarak, Harris'in Demokratları birleştirme kabiliyetine övgüde bulundu.

Kıdemli Demokratların bazıları Harris'in adaylığı konusunda çekimser görünüyor

Ancak demokratların, Biden'ın adaylıktan çekilmesinde de etkili bazı kıdemli üyeleri Harris'i desteklemek konusunda çekimser bir izlenim oluşturdu.  ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından yayınladığı mesajda Biden'ı överken Harris'ten hiç söz etmedi.

Temsilciler Meclisi eski Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de Biden'ın çekilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamalarda Harris'in adaylığı konusunda yorum yapmamayı tercih etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Demokrat Parti'nin eyalet başkanları Kamala Harris'e destek verdi - Son Dakika

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