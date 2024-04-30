Demokrat Parti Üyeleri, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a Destek Açıklaması Yaptı - Son Dakika
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Demokrat Parti Üyeleri, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a Destek Açıklaması Yaptı

Demokrat Parti Üyeleri, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson\'a Destek Açıklaması Yaptı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti içindeki 'aşırı sağcı' kanat tarafından 'koltuğundan edilmekle' tehdit edilen Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a Demokrat Parti üyelerinden destek açıklaması geldi. Demokrat vekiller, Johnson'ın görevine devam etmesini istediklerini belirtirken, Cumhuriyetçi Parti içindeki tartışmalar devam ediyor.

30.04.2024 20:55
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti içindeki "aşırı sağcı" kanat tarafından "koltuğundan edilmekle" tehdit edilen Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a Demokrat Parti üyelerinden destek açıklaması geldi.

Özellikle 95 milyar dolarlık Ukrayna- İsrail paketinin çıkması sürecinde parti içinde daha fazla tartışılmaya başlanan Johnson'a rakip parti üyeleri destek verdi.

Başını "aşırı sağcı" Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin çektiği bir grup vekilin, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık destek sağlaması ve sınır güvenliği konusunda henüz bir şey yapmaması nedeniyle eleştirdikleri Johnson'la ilgili tartışmalar devam ediyor.

Greene, Johnson'ın görevden alınmasının önünü açacak bir önergeyi meclise sunarken bazı Cumhuriyetçi vekiller de Greene ile birlikte Johnson'a bayrak açtı.

Cumhuriyetçi Parti içindeki Johnson tartışması sürerken Temsilciler Meclisi'nde az farkla azınlık durumunda olan Demokrat Parti'den bir grup vekil, Greene'nin önergesinin genel kurula gelmesi durumunda Johnson lehine oy vereceklerini açıkladı.

Hakeem Jeffries, Katherine Clark ve Pete Aguilar gibi Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki grubunun temsilcileri, muhtemel bir oylamada Johnson lehine oy vererek meclis başkanının görevine devam etmesini isteyeceklerini açıkladı.

Demokrat vekiller, Greene'nin başını çektiği grubun Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı sağı temsil ettiğini ve bu kesimin Johnson'ı görevden almasına izin vermemeleri gerektiğini dile getirdi.

Greene'den Johnson aleyhine önerge

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, başta sınır güvenliği olmak üzere "Cumhuriyetçilerin öncelediği başlıkları göz ardı ederek" geçici bütçeyi geçirdiği gerekçesiyle Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın görevden alınması için mart ayında önerge sunmuştu.

Muhafazakar tutumuyla bilinen Greene, başta sınır güvenliği ve kürtaj gibi başlıklar olmak üzere "Amerikan halkının temel sorunları" konusunda geçici bütçede hiçbir şey yapmamakla suçladığı Johnson'ı hedef almış ve meclis başkanının görevden alınması amacıyla önerge vermişti.

Temsilciler Meclisi'nde önergenin ne zaman gündeme alınacağı henüz belli değil.

Önceki Meclis Başkanı McCarthy de aynı yöntemle koltuğunu kaybetmişti

Önceki ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürülerek, Amerikan tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı olmuştu.

Geçen yılın ekim ayında mecliste yapılan oylamada yine bütçe tasarısından dolayı eleştiri alan McCarthy, kendi partisinin vekillerinin oylarıyla koltuğunu kaybetmişti.

Kaynak: AA

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