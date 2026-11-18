ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde Alaska eyaletinde Demokrat aday Mary Peltola, Senato seçimini kazanarak Cumhuriyetçilerden dokuzuncu sandalyeyi aldı.

Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Alaska'daki kritik Senato yarışında eski Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat aday Mary Peltola, Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan'ı mağlup etti.

Peltola'nın zaferiyle yeni Kongre döneminde Demokratların Senatodaki sandalye sayısı 56'ya yükselirken Cumhuriyetçiler 44 sandalyede kaldı. Böylece Demokratlar, 111. Kongre'nin sona erdiği 3 Ocak 2011'de sahip oldukları 58 sandalyenin ardından geçen 16 yıldaki en geniş Senato çoğunluğuna ulaşmış oldu.

Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "56 sandalye birkaç ay önce hayal bile edilemeyecek bir sonuçtu. Bu seçim döneminin başında çoğu kişi Demokratların Senatoda 51 sandalyeye ulaşmasını bile ihtimal dahilinde görmüyordu." ifadelerini kullandı.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin 3'te 1'i, her 2 yılda bir seçimle yenileniyor.