Demokrat Senatör Fetterman'dan Cumhuriyetçi Kongre'ye sosyalizm karşıtı mesaj

ABD'de Pensilvanya eyaletinin, İsrail'i savunmakla eleştirilen Demokrat Senatörü John Fetterman, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne gönderdiği mesajda, "sosyalizmin aşırılıklarını ve o Amerikan karşıtı yaşam tarzını reddedeceğini" belirtti.

Fetterman, Texas'ın Dallas kentinde gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

Bir dakikalık video mesajda Fetterman, "Evet, ben bir Demokratım. Bugün neden burada sizinle konuşuyorum? Ben sağduyu sahibi bir Demokratım. Her zaman Amerika'nın yanında yer alacağım. Sosyalizmin aşırılıklarını ve o Amerikan karşıtı yaşam tarzını her zaman reddedeceğim." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya'yı temsil eden Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Brendan Boyle, konuya ilişkin açıklamasında, "Bir yıl önce Fetterman'ı 'Trump'ın favori Demokratı' olarak nitelendirmiştim. Bu gece, bunun nedenini bir kez daha kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ulusal basınına göre, kendisini "Demokrat Parti içinde sistemin dışından gelen biri" olarak konumlandıran Fetterman, ABD-İsrail'in bölgede İran'a karşı sürdürdüğü saldırılara destekle tanınıyor.