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- Demokratik Kongo'da 23,4 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

CENEVRE - BM Dünya Gıda Programı'na göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin nüfusunun 4'te 1'ine denk gelen 23,4 milyon kişi kriz seviyesinde ya da daha kötü bir seviyede açlıkla karşı karşıya kalıyor.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki açlık krizine ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki yaşanan çatışmalardan kaynaklanan açlık krizi, ülkenin doğu eyaletlerindeki şiddet olaylarının artmasıyla daha da derinleştiği kaydedildi. Ailelerin yaşaladıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldığı aktarılan raporda barınak, gıda ve hijyen sıkıntısının yaşadığı aşırı yığılmanın olduğu kamplara her geçen gün binlerce kişinin sığındığı bildirildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki WFP'nin doğudaki acil durum müdahalesinden 1,3 milyon kişinin faydalandığı aktarılan raporda yaklaşık 1 milyon kişi yılın başından bu yana çatışmalar nedeniyle evlerinden oldu.

6 milyondan fazla kişinin yerlerinden edildi

Raporda, DRC'nin nüfusunun dörtte birine denk gelen 23,4 milyon kişinin kriz seviyesinde ya da daha kötü bir seviyede açlıkla karşı karşıya olduğu kaydedildi. Nüfusun büyük bir bölümünün gıda, sağlık hizmeti ve eğitime az ya da hiç erişimi olmayan kötü şartlarda yaşadığı bildirlen raporda, 6 milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiği aktarıldı. Geçim kaynaklarının yok olduğu kaydedilen açıklamada, çatışmalardan etkilenen doğu eyaletleri Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu'da 5,4 milyon kişinin akut açlık, 1,2 milyon kişinin ise kriz düzeyinde gıda güvensizliği yaşadığı belirtildi. Kuzey Kivu'da çocukların yarısının yetersiz beslendiği bildirildi.