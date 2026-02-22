Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan 1 kişi, ekiplerce tıbbi tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında seyreden özel teknede bulunan bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipçe tekneden alınan kişi, kıyıya ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Demre Açıklarında Tıbbi Tahliye - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?