Antalya'nın Demre ilçesinde çocuklar, düzenlenen şenlikte eğlendi.
İlçe Belediyesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Noel Baba Meydanı'nda organize ettiği "Çocuk Şenliği"nde eğlenceli programlar gerçekleştirildi.
Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin istasyonu ve köpek gösterisi de ilgiyle izlendi.
Etkinliğin sonunda sahneye çıkan çocuklar, şarkı performansı sergiledi.
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, tüm çocukların bayramını kutladı.
Son Dakika › Güncel › Demre'de Çocuk Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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