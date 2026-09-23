Deneme kabininde kadını görüntüleme girişimi iddiasıyla B.D.'ye 2,5 yıl hapis verildi

KOCAELİ'de, bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasının deneme kabininde kadın müşteriyi cep telefonuyla görüntülemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan B.D., yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Haziran'da bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında meydana geldi. B.D., kabinde kıyafet deneyen N.B.Ö. adlı kadının cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Bu sırada kadın durumu fark edince B.D. yakalandı. Kadının, alışveriş merkezi içerisinde kovalayarak yakalattığı B.D., gözaltına alındı. Şüpheli, 21 Haziran'da 'Cinsel taciz' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Olaya ilişkin açılan davanın karar duruşması, bugün Kocaeli 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık B.D., mağdur N.B.Ö. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan B.D., önceki beyanlarını tekrar ederek olayın kazara gerçekleştiğini öne sürdü. Kendi fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada telefonunu düşürdüğünü belirten B.D., deneme kabinindeki mağdurun görüntüsünü çekme amacı olmadığını söyledi. Telefonun ön kamerasının açık kalması nedeniyle cihazında daha önce çekilmiş kendi fotoğraflarının bulunduğunu ifade eden sanık, olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını savundu. Sanığın avukatı ise tutukluluk süresi nedeniyle B.D.'nin mesleğinden ihraç edildiğini belirterek beraatini talep etti.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Sanık ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanık B.D.'yi 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Fikri içtima hükümleri gereğince 'Cinsel taciz' suçundan ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.