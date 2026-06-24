Denetim Kılığında Gözaltı - Son Dakika
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Denetim Kılığında Gözaltı

24.06.2026 12:22
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Afyonkarahisar'da sahte denetim yapan Ferhat Aydoğan ve 5 şüpheli ev hapsine alındı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Afyonkarahisar'daki bir alışveriş merkezinde iş yerlerini denetliyormuş gibi görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan ve kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde kamu görevlisi gibi davranarak işyerlerinde denetim yaptıkları iddia edilen kişilere ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ile Ergin Vançin, Seyit Ahmet Aslan, Mustafa Gümgör, Eyüp Vançin ve Yusuf Yılmaz hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem yapıldı. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler, düzenlenen operasyon sırasında durdurulan bir araçta yakalandı.

Yürütülen incelemelerde şüphelilerden Ferhat Aydoğan'ın 9, Ergin Vançin'in 6, Mustafa Gümgör'ün 6, Eyüp Vançin'in 4 ve Yusuf Yılmaz'ın 1 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Daha sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 şüpheli, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Ferhat Aydoğan, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denetim Kılığında Gözaltı - Son Dakika

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