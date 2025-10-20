Denetimli Serbestliğin 20. Yılı Sempozyumu - Son Dakika
Denetimli Serbestliğin 20. Yılı Sempozyumu
20.10.2025 11:30
Kayseri'de düzenlenen sempozyumda denetimli serbestlik sisteminin önemi ve kazanımları ele alındı.

Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Kayseri Bölge Sempozyumu gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, adalet sisteminin en insani yönünü konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Denetimli serbestlikte yapılanların sempozyumda konuşulacağını anlatan Korkmaz, adaletin yalnızca ceza vermek olmadığını belirtti.

Korkmaz, adaletin insanı onarmak, hatasından ders çıkartmasına fırsat vermek, onu yeniden topluma kazandırmak olduğuna dikkati çekti.

Cezanın, anlayışlarında bir son değil, bir ıslah programının da başlangıcı olduğunu vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Elbette mağdurun da hakkı vardır ve adalet mağdurun hakkını eksiksiz bir şekilde tamamlamak ve irade etmek zorundadır. Ancak mağduriyete sebep olan kişiyi de tekrar hatalarıyla, kusurlarıyla ve eksiklikleriyle toplum içerisinde bırakmak, bir takım yeni mağduriyetlere ve haksızlıklara sebebiyet verecektir. İşte bunun önüne geçebilmek için hukuk sistemimiz, infaz rejimimiz 20 yıl önce denetimli serbestlik infaz rejimini Türk hukuk sistemine dahil eyledi ve o günden bugüne ciddi kazanımlarımız ve birikimlerimiz oldu. Denetimli serbestliğe gelen yükümlülerimiz özellikle okullarımızda, camilerimizde, park ve bahçelerimizde, kamu kurumlarımızın temizliğinde ve diğer hizmetlerinin yerine getirilmesinde birçok faydalı katkıları oldu. Bunu hep birlikte yaşıyoruz. Basınımızdan da takip ediyoruz."

Korkmaz, denetimli serbestlik hizmetlerinin başarıyla uygulanmasında sivil toplum kuruluşlarının ciddi desteklerini gördüklerini dile getirdi.

Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy ise denetimli serbestliğin cezave adalet sisteminin en dinamik unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel de denetimli serbestlik kurumunun önemli bir yapı olduğunu ve sempozyumda yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı, Sivil Toplum, kayseri, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

