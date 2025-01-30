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Denetimli Serbestlik ile Okullara Temizlik Desteği

Denetimli Serbestlik ile Okullara Temizlik Desteği

Eskişehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri, okullarda temizlik ve bakım çalışmaları yaptı.

30.01.2025 17:47
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Eskişehir'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, temizlik, bakım, onarım ve çevre düzenlemelerini yaptıkları okulları, eğitim öğretimin ikinci dönemine hazırlayarak topluma katkı sağladı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitim-öğretim döneminin ara tatiline girmesiyle denetimli serbestlik tedbiri altında olan ve kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma yükümlülüğü bulunan kişilerin okullarda temizlik, bakım, onarım ve çevre düzenlemeleri çalışmalarına başladığı belirtildi.

Bu kapsamda okulların yeni döneme hazırlıklı girmesi için yürütülen faaliyetlerin müdürlük tarafından yakından denetlendiği vurgulanan açıklamada, "Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcıları Bediha Atuğ ve Ayhan Güler yapılan bu çalışmaları yerinde incelemek amacıyla okulları ziyaret etti, okul yöneticileriyle bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, okul binalarının dış ve iç mekanlarında yapılan temizlik, okul bahçelerinin düzenlenmesi, eksik veya arızalı olan yapısal unsurların onarılması ve hijyen standartlarının iyileştirilmesi gibi pek çok alanda yürütülen çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Denetimli serbestlik kapsamındaki kişilerin bu tür kamu yararına faaliyetlere katılmalarının hem onların toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri hem de rehabilitasyon süreçlerinin bir parçası olarak kişisel gelişimlerine katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Bediha Atuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Okullarda yürütülen bu çalışmaların yükümlülerin topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırılmasında önemli bir adım oluyor. Okullarda yapılan bu tür faaliyetler, yalnızca öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim almasını sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda toplumun genel refahına da katkı sunuyor."

Kaynak: AA

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