Denetimli Serbestlik Yükümlüleri, Okullarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika
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Denetimli Serbestlik Yükümlüleri, Okullarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıyor

Denetimli Serbestlik Yükümlüleri, Okullarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıyor

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 'Okuluma Destek Projesi' ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin 35 okulda temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirmesini sağlıyor. Proje, yükümlülerin topluma faydalı işler yapmalarına olanak tanırken, öğrencilere daha sağlıklı bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

01.02.2025 18:28  Güncelleme: 18:36
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KÜÇÜKÇEKMECE Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün hazırladığı projede, Küçükçekmece ve Avcılar'da belirlenen 35 okulun temizlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım çalışmalarını denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler yapıyor. Yükümlü Sabri Gugoğlu, "Topluma hizmet için bize fırsat verdiler. Biz de çok mutluyuz. Faydalı işler yaptığımız için seviniyoruz" dedi.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması amacıyla 'Okuluma Destek Projesi'ni geliştirdi. Proje kapsamında yükümlüler, Küçükçekmece ve Avcılar'da belirlenen 35 okulun temizlik, çevre düzenlemesi, mini bakım ve onarım çalışmalarına katıldı. İnfaz ve koruma memurlarının denetim ve kontrolünde projede yer alan yükümlüler, belirlenen okullarda çalışmaya başladı. Yükümlüler, okul bahçesini süpürdü, sınıf ve koridorlarda toz alıp paspas yaptı.

Projeyle, yükümlülerin topluma verdikleri zararı kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışarak telafi etmeleri ve toplumda üretken bireyler olarak yerlerini almalarının yanı sıra toplumsal norm ve değerlere saygılı bireyler olarak topluma katılmaları ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi. Ayrıca öğrenciler için de yarı tatilin ardından daha sağlıklı bir eğitim ortamı amaçlandı.

MÜDÜR ZİYARET ETTİ

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve beraberindeki yöneticiler Avcılar Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'nde yükümlülerin çalışmalarını yerinde inceledi ve bu projede yer aldıkları için teşekkür etti.

'TOPLUMA HİZMET İÇİN BİZE FIRSAT VERDİLER'

Projede yer alan yükümlülerden Serhat Kahraman, "Kamuda bir işte görevlendirildik. Çocuklarımıza temiz bir okul sağlamak için çalışıyoruz" dedi. Sabri Gugoğlu da böyle bir projede yer almaktan çok mutlu olduğunu anlatırken "Topluma hizmet için bize fırsat verdiler. Biz de çok mutluyuz. Faydalı işler yaptığımız için seviniyoruz. İyi ki denetimli serbestlik var" diye konuştu. Diğer yükümlü Anıl Öztürk ise, "Kamu hizmetinde görev almak, kardeşlerimize güzel, temiz yerler sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Güncel, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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