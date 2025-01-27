DENETLEME FİRMASININ YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında otelde denetleme yaptığı ortaya çıkan FQC Global Danışmanlık AŞ.'nin yetkilisi Ali A., İstanbul'da gözaltına alındı. Ekipler tarafından Bolu'ya getirilen şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Denetleme Firması Yetkilisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?