Denetleme Firması Yetkilisi Gözaltına Alındı

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DENETLEME FİRMASININ YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında otelde denetleme yaptığı ortaya çıkan FQC Global Danışmanlık AŞ.'nin yetkilisi Ali A., İstanbul'da gözaltına alındı. Ekipler tarafından Bolu'ya getirilen şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.