Sosyal Medyadaki Yanlış Beslenme Bilgilerine Karşı Uyarı

12.04.2026 10:30
Sosyal medyada yayılan mucize diyetler ve yasaklı gıdalar yerine, uzmanlar dengeli bir beslenme ve bilimsel verilere dayanan yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini vurguluyor.

Sosyal medya, beslenme konusunda bilgiye ulaşmayı kolaylaştırırken, 'Mucize diyetler', 'Yağ yakan besinler' veya 'Yasaklı gıdalar' gibi başlıklar kulağa cazip gelse de çoğu zaman bilimsel gerçeklerden uzak oluyor. Uzmanlar, tek bir besinin mucize yaratmayacağını, yasaklar yerine dengenin önemli olduğunu ve bilgi kaynağının sorgulanması gerektiğini hatırlatıyor.

Yağlar, kontrolsüz tüketildiğinde kilo artışına neden olabilir, ancak tamamen kesmek metabolizma ve hormon dengesini olumsuz etkileyebilir; sağlıklı yağlar vücut için gereklidir. Karbonhidratlar vücudun ana enerji kaynağıdır, sorun rafine karbonhidratlar veya ilave şeker içeren gıdalardır, tam tahıllar ve baklagiller ise sağlıklı seçeneklerdir.

Detoks içeceklerinin etkisi 'detoks' değil, hidrasyon artışıdır, çünkü vücudun detoks sistemi zaten karaciğer ve böbrekler tarafından sağlanır. Protein ihtiyacı sadece hayvansal gıdalardan karşılanmaz; mercimek ve nohut gibi bitkisel kaynaklar doğru kombinlendiğinde tüm aminoasitleri sağlayabilir.

Kilo alımı saatten değil, toplam enerji dengesinden etkilenir; geç saatlerde aşırı yemek sorun yaratabilir, ancak saat tek başına belirleyici değildir. Salata tüketmek faydalı olsa da, kremalı soslar veya kızartılmış ekmek eklenirse kalorili hale gelebilir.

Laktozsuz veya glütensiz ürünler sadece intoleransı olanlar için gereklidir; gereksiz yönelmek bağırsak mikrobiyatasını olumsuz etkileyebilir. Tatlıları tamamen çıkarmak yerine porsiyon kontrolü önemlidir. Kafein metabolizmayı hızlandırabilir, ancak hiçbir besin tek başına yağ yakmaz; şekerli kahveler kalori yükü oluşturur.

Şekersiz ürünler genellikle yapay tatlandırıcı içerir ve kalorisiz değildir; etiket okumak sağlıklı seçimler için temeldir. Uzmanlar, popüler söylemlerden uzak durarak, bilimsel temelli ve dengeli bir beslenme yaklaşımını öneriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
