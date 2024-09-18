Deniz Albay Ahmet Öztürk, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti

Güncel

(ZONGULDAK) - Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a ziyarette bulundu.

Karadeniz Ereğli'de konuşlu Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Deniz Albay Ahmet Öztürk, Başkan Posbıyık'ın kendisine yaptığı ziyaretin ardından Posbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette kurumlar arası çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Posbıyık, Komutan Öztürk'e belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Posbıyık, konuğuna Herkül heykeli, Alemdar Gemisi tablosu ve içerisinde çeşitli tanıtım broşürü ve kente özgü hediyelerin yer aldığı çantayı takdim etti.