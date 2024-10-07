Deniz Anlaşmazlıkları Konferansı - Son Dakika
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Deniz Anlaşmazlıkları Konferansı

Ankara Üniversitesi'nde Kosta Rika ve Ekvador arası deniz anlaşmazlıkları ele alındı.

07.10.2024 18:46
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Ankara Üniversitesinde "Deniz Anlaşmazlıklarının Barışçıl Yollarla Çözümüne İlişkin Bölgesel Deneyimler: Kosta Rika ile Ekvador Arasında Denizcilik Anlaşması" konulu konferans düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Demir, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Ekvador'un Ankara Büyükelçisi Lourdes Puma Puma, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Demir, konferansın açılışında, Kosta Rika ve Ekvador büyükelçilikleri ile iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, kurumuna ilişkin bilgi verdi.

Kosta Rika'nın vizyonu

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas da "barışçıl çözümler, sürdürebilirlik, insan hakları" gibi konulara ülkesinin verdiği öneme işaret ederek, Kosta Rika'nın barışa "sıkı sıkıya" bağlı bir ülke olduğunu söyledi.

Ülkesinin çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesi için aktif olarak çalıştığını ve küresel silahsızlanma girişimlerine katıldığının altını çizen Fallas, "Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanan ve şiddet yerine barışı teşvik eden bir dünya için kararlıyız." dedi.

Fallas, Kosta Rika'nın vizyonunun diğer temel noktalarından birinin de çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve biyolojik çeşitliliği korumak için güçlü tedbirler uyguladıklarını söyledi.

Büyükelçi Fallas, konferansın, deniz sınırlarının belirlenmesi gibi "karmaşık meselelerde" diplomasinin ve bilimsel işbirliğinin önemini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ekvador'un Ankara Büyükelçisi Puma Puma da ülkesinin çeşitli alanlardaki politikalarına ilişkin bilgi vererek, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ülkesiyle Kosta Rika arasındaki ilişkilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Puma Puma, uluslararası deniz hukuku alanında uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl çözüm yollarının uygulanmasının önemini vurgulayarak, Kosta Rika ile imzaladıkları anlaşma ile başka ülkelere örnek teşkil etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından konferans, panel ve soru cevap kısmıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniversitesi, Denizcilik, Diplomasi, Konferans, Politika, Eğitim, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Anlaşmazlıkları Konferansı - Son Dakika

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