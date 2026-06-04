Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı Sona Erdi

Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü sona erdi.

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında düzenlenen tatbikat, iki senaryo halinde icra edildi.

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, 8 ülkeden 17'si yabancı olmak üzere 54 gözlemci ve basın mensupları, TCSG Umut gemisinden tatbikatı takip etti.

Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada icra edilen ve 500 personelin katıldığı tatbikatın ilk senaryosunda, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden alınan yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma görevi için Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 tank çıkarma amfibi gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 2 bot ve 2 arama kurtarma helikopteri görevlendirildi.

Arama kurtarma operasyonları ve geniş sorumluluk sahasının kontrolü ve gözetimi için görev yapan, havada 8 saat kalabilen Hava Kuvvetleri'ne ait CN-235 CASA arama kurtarma uçağı, kazazedelerin yerini tespit ve işaretleme görevini yerine getirdi.

Sahil Güvenlik'in arama kurtarma helikopteri, kazazedelerin bulunduğu bölgeye arama kurtarma kiti (SAR) atarak kazazedelerin şişme platforma tutunması ve su yüzeyinde kalmasını sağladı.

Denizde bulunan bir kazazede Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarılıp en yakın sağlık merkezine sevk edildi.

Arama kurtarma kitlerindeki 2 kazazede ise Türk mühendisler tarafından inşa edilerek 2014'te hizmete alınan arama kurtarma gemisi TCSG Güven gemisindeki hızlı kurtarma botlarınca kurtarıldı. Kazazedelere ilk tıbbi müdahale gemideki sağlık personelince yapıldı.

Sudaki diğer kazazedelerin kurtarılmasında da Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma helikopterleri görev aldı.

Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak Türk tersanelerinde inşa edilen 80 sınıfı Sahil Güvenlik botu tarafından sudaki bir kazazede daha kurtarıldı.

Bu aşamanın ardından Sahil Güvenlik helikopteri sudaki bir diğer kazazedeyi çıkartarak TCSG Güven gemisinde tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Denizdeki bazı kazazedeler de Kaan sınıfı Sahil Güvenlik botu ile alabora olduğunda kendini doğrultma özelliğine sahip arama kurtarma sınıfı Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

İki senaryo halindeki tatbikatın birinci senaryosundaki bu faaliyetler, başarıyla tamamlandı.

Yangını söndürüp kazazedeleri kurtardılar

Tatbikatın ikinci senaryosunda ise Türk Arama Kurtarma Bölgesi Ege Denizi'nin uluslararası sularında bir yolcu motorunda yardım çağrısı alınması üzerine yolcu gemisi ile telsiz irtibatı kuruldu.

Yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma faaliyeti başlattı.

Kara Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri'nden 1 tank çıkarma amfibi gemisi, Hava Kuvvetleri'nden 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet, 2 bot, 2 arama kurtarma helikopteri ve KKTC Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri, kazazedelerin yerini tespit ederek duman kandiliyle işaretledi.

Yolcu motorunun kurtarma botundaki kazazede, Sahil Güvenlik helikopterince kurtarılarak tıbbi müdahale için TCSG Güven'e götürüldü. Diğer helikopterlerin kurtardığı 3 kazazede ise en yakın sağlık merkezine tahliye edildi.

TCSG Güven ve KKTC TCSG-03 gemileri yangına su toplarıyla müdahale etti.

Bu müdahalenin ardından su sıkılarak yangının söndürüldüğü yolcu gemisi, emniyetli bir limana götürülmek üzere TCSG Güven tarafından yedeklendi.

Böylelikle tatbikatın fiili bölümü sona erdi.

Tatbikata iştirak eden hava ve deniz unsurlarından oluşan arama kurtarma birimleri, tören geçişiyle Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir'i selamladı.

TCSG Umut gemisi helikopter platformunda basın açıklaması yapan Kendir, tatbikatın başarıyla tamamlandığını söyledi.

Tatbikatta arama kurtarma kabiliyetlerinin geliştirilmesinin, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılmasının amaçlandığını ifade eden Kendir, "Tatbikatta modern teknolojilerle donatılmış yüzer ve uçar unsurlarımız, yetkin personelimiz ve fiilen katılan diğer kurumlarımız koordineli bir şekilde görev almış, zamanla yarışılan arama kurtarma faaliyetlerinde sürat, etkinlik ve profesyonellik bir kez daha ön plana çıkmıştır." dedi.

Kendir, tatbikatta gelişen teknoloji ve değişen risk unsurları karşısında müdahale kapasitesinin daha da güçlendirilmesine yönelik önemli kazanımların elde edildiğini dile getirdi.

???????Görev alan ve fiilen iştirak eden personeli kutlayarak başarıdan dolayı teşekkür eden Kendir, şöyle devam etti:

"Deniz yoluyla gerçekleşen düzensiz göçün tüm dünyada önemli bir sorun haline gelmesi, denizde arama kurtarma yapan tüm ülkelerin, arama kurtarma teşkilatlarını mevcut teknolojinin imkanları doğrultusunda güncelleyerek her türlü hava ve deniz koşuluna karşı hazırlıklı olmasını zorunlu kılmaktadır. Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın başarı ile gerçekleştirdiği bu tatbikat, arama kurtarma teşkilatının ve kurumlarının sahip olduğu üst seviyedeki koordinasyonun ve etkinliğinin göstergesidir."

Açıklamanın ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı gözlemciler, tören geçişini ilgiliyle takip ederek telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Tatbikat, yarın yapılacak değerlendirme toplantısının ardından sona erecek.