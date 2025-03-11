Deniz Baykal Spor Kompleksi Açıldı, Başkan Uysal Gençleri Okçuluk Eğitimine Davet Etti - Son Dakika
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Deniz Baykal Spor Kompleksi Açıldı, Başkan Uysal Gençleri Okçuluk Eğitimine Davet Etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızılarık Mahallesi'nde açılan Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde okçuluk sahasında ilk deneme atışını yaptı. Başkan, gençlerin okçuluk eğitimine katılmalarını istedi ve yeni şampiyonlar yetiştirmek hedefinde olduklarını vurguladı.

11.03.2025 15:35
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızılarık Mahallesi'nde hizmete açılan Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde yer alan okçuluk sahasında ilk deneme atışını yaptı. Başkan Uysal, "Yeni Mete Gazozlar istiyoruz. Yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz" sözleriyle, gençleri okçuluk eğitimine katılmaya davet etti.

Deniz Baykal Spor Kompleksi, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatının ikinci yılında açıldı. 8 bin metrekarelik alana kurulan tesis, yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı çim sahasıyla farklı branşlara uygun olarak tasarlandı. Okçuluk branşı için hedef tahtaları, ok ve yaylar hazırlandı, eğitim sahası tamamlandı.

Başkan Uysal, okçuluk sahasında yaptığı ilk atışın ardından, "8-15 yaş arası gençlerimiz için okçuluk kurslarımız başlıyor. Yeni Mete Gazozlar istiyoruz. Yeni şampiyonlar istiyoruz. Çocuklarımız sporla uğraşsın, güzel şeylerle uğraşsın ve mutlu olsunlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde okçuluk branşında eğitim almaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Baykal Spor Kompleksi Açıldı, Başkan Uysal Gençleri Okçuluk Eğitimine Davet Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Baykal Spor Kompleksi Açıldı, Başkan Uysal Gençleri Okçuluk Eğitimine Davet Etti - Son Dakika
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