Yangın büyüyor! Bütün hakemler emniyete çağrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yangın büyüyor! Bütün hakemler emniyete çağrılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yangın büyüyor! Bütün hakemler emniyete çağrılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı “Hakemler Dosyası” soruşturması genişliyor. Hakem sınavları, görevlendirmeler ve klasmanlara ilişkin çarpıcı yazışmaların ortaya çıktığı soruşturmada şimdi de Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapmış aktif ve eski hakemlerin ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Türk futbolunu sarsan “Hakemler Dosyası” soruşturmasında çember genişliyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk ve hakemlik camiasının önemli isimlerinin gözaltına alınmasının ardından soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapmış aktif ve eski hakemlerin ifade vermek üzere emniyete çağrıldığı öğrenildi.

Yangın büyüyor! Bütün hakemler emniyete çağrılıyor

AKTİF VE ESKİ HAKEMLER İFADEYE ÇAĞRILIYOR

Soruşturmanın ilk aşamasında MHK ve hakemlik yönetimindeki isimlere yönelik işlemler gerçekleştirilirken, incelemenin kapsamının hakemlere doğru genişlediği görüldü.

Süper Lig ve 1. Lig'de daha önce görev yapan hakemlerin yanı sıra halen aktif olarak görev alan hakemlerin de ifadeye çağrılması, soruşturmanın Türk futbolundaki hakemlik sisteminin farklı dönemlerini kapsayacak şekilde derinleştiğini gösterdi.

Hakemlerin hangi sıfatla ifadeye çağrıldığına ve kendilerine hangi konuların sorulacağına ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

DOSYADAN ÇARPICI MESAJLAR ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce ortaya çıkan mesaj kayıtları da gündeme damga vurmuştu. Gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'un hakemlik sınavına ilişkin soruların istendiği yazışmalarda “Kosif'ten istedim, bir daha isteyeyim hocam” ve “Emre abiden üçüncü defa istiyorum üstadım şimdi” ifadelerini kullandığı belirlenmişti. Dosyada yer alan bir başka mesajda ise Karadoruk'un İl Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Çaylak hakkında, “Mehmet Çaylak'a kesinlikle gözlemci atamayı vermeyin abi, 3 sene sonrayı düşünelim abi, gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin.” şeklinde yazdığı ortaya çıkmıştı.

"KOPAR KAFASINI GİTSİN"

Soruşturma dosyasına yansıyan başka WhatsApp konuşmalarında ise hakem listelerine ilişkin olduğu belirtilen dikkat çekici ifadeler yer almıştı. Yazışmalarda “Listeden 4'lüyü çıkaralım”, “Dikkat edelim hemen çıkarmayalım” ve “Kopar kafasını gitsin” ifadelerinin kullanıldığı görülmüştü. Bu mesajların kimler arasında ve hangi hakemlere ilişkin kullanıldığına yönelik incelemeler devam ediyor.

Yangın büyüyor! Bütün hakemler emniyete çağrılıyor

7 İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonlarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alınmıştı. Soruşturmada hakem sınavları, klasmanlar, görevlendirmeler ve hakemlik sistemindeki uygulamalara ilişkin iddialar mercek altında bulunuyor.

Yangın büyüyor! Bütün hakemler emniyete çağrılıyor

Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapmış aktif ve eski hakemlerin de ifadeye çağrılmasıyla birlikte soruşturmanın kapsamının daha da genişleyip genişlemeyeceği merak konusu oldu.

Merkez Hakem KuruluFerhat GündoğduSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Efem0909 Efem0909:
    Zamanlama biraz garip Fon olayını gündemden düşürmek için mi şimdi yapıldı bu operasyon 5 4 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu Mevlüt Sarioğlu:
    ÜLKEDE BUKADAR YOLSUZLUK OLURKEN BUNU DENETLEYEN AMİRİ MEMURU MÜFETTİŞİ BAKANI SAVCISI HAKİMİ YAHU ARKADAŞ HEPSİMİ UYUYORDU YOKSA BİRÇOĞU GÖRMEZDENMİ GELİYORDU BİR VATANDAŞ OLARAK BUNUN ŞÜPHELİ BİR DURUM OLDUĞUNU GÖRÜYORUM VE İŞ ÇOK TEHLİKELİ BOYUTA GELMİŞ 3 0 Yanıtla
  • adem sen adem sen:
    yemin ediyorum tiksinmeye başladım ya 2 0 Yanıtla
  • gaziuslu2025 gaziuslu2025:
    Devlet yarına bırakır,ama yanına bırakmaz.Herkez ayağını denk alsın. 1 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    yilan onlara dokunana kadar yatıyorlar dokununca da başka yerlere kapak açıyorlar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
Ünlü şirketten sürpriz karar 55 milyona satıldı Ünlü şirketten sürpriz karar! 55 milyona satıldı
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri Kar yağışı başladı Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu
Dakikalar içinde büyük yıkım Gördükleri manzara kahretti Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
14:06
“Bizi kim alabilir“ dedi, sonu kötü oldu
"Bizi kim alabilir?" dedi, sonu kötü oldu
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
13:46
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
12:18
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
11:12
Alacak kavgası rehine dramına döndü Kağıthane’de koli bandıyla bağlanan 2 kişiyi polis kurtardı
Alacak kavgası rehine dramına döndü! Kağıthane'de koli bandıyla bağlanan 2 kişiyi polis kurtardı
10:43
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 14:14:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Yangın büyüyor! Bütün hakemler emniyete çağrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei