Deniz Demir, Vahap Seçer\'in tutuklanmasını vicdanları yaralayan yanlış olarak gördü

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin, "En son verilmesi gereken tutukluluk kararının en başta uygulanan tedbirlerden birine dönüştürülmesi her şeyden önce vicdanları yaralıyor" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En son verilmesi gereken tutukluluk kararının en başta uygulanan tedbirlerden birine dönüştürülmesi her şeyden önce vicdanları yaralıyor. Kaçma şüphesi bulunmayan, yargılanmaktan korkmayan ve en önemlisi yönettikleri kentlerde halkın büyük çoğunluğunun güvenini kazanarak göreve gelen Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ile diğer belediye başkanlarımızın tutuklanması kararını derin bir endişeyle karşılıyor, hukukun evrensel ilkelerine ve halkın iradesine saygı duyularak bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep ediyoruz. Adalet yerini buluncaya kadar hukukun ve demokratik iradenin savunucusu olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.