Deniz Feneri, 170 Yetim Çocuğa İftar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Feneri, 170 Yetim Çocuğa İftar Verdi

05.03.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Feneri, Dünya Yetimler Günü'nde İstanbul'da 170 yetim çocuğa iftar etkinliği düzenledi.

Deniz Feneri Derneği, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "Dünya Yetimler Günü" ilan edilen ramazan ayının 15'inci gününde, İstanbul'da 170 yetim çocuğa iftar verdi.

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Yetimler Sevinsin Dünya Güzelleşsin" temalı programda, yetim çocuklar iftar sofrasında bir araya geldi.

Programda yüz boyama etkinlikleri, yarışmalar, palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçiren çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, her ramazan ayının 15. gününde, Türkiye'de ve dünyanın birçok mazlum bölgesinde, Dünya Yetimler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde 170 yetim çocuk ve aileleriyle 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nü kutladıklarını ifade eden Cengiz, program kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye'de 10 merkezde, Gazze'de 3 noktada ve dünyanın 30 ülkesinde 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü münasebetiyle eş zamanlı etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Cengiz, "Ramazan gelince Müslümanların içi kıpır kıpır olur. Yardımlaşma, dayanışma ve merhamet duygularımız daha çok artar. İşte tam bu andayız ve ramazanın tam ortasında, Allah'ın Müslümanlara emanet ettiği yetimlerle beraberiz. Bu yönüyle çok mutluyuz. Yetimlerle her buluşmamız bize ayrı bir enerji veriyor. Bugün 30 ülkede hiç tanımadığımız ama yetim olduğunu bildiğimiz ailelerimizle, Deniz Feneri gönüllüleriyle iftar sofraları kuruyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Dünya, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Feneri, 170 Yetim Çocuğa İftar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de, Hamaney’in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı
Yaşanan acının en net hali: ’’Savaş’’ kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’ya kaybetti Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya kaybetti
Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi
’’Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık’’ diyen Sergen Yalçın’dan derbi mesajı ''Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık'' diyen Sergen Yalçın'dan derbi mesajı

20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
18:11
Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil
Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 20:42:20. #7.13#
SON DAKİKA: Deniz Feneri, 170 Yetim Çocuğa İftar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.