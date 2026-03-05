Deniz Feneri, 170 Yetim Çocuğa İftar Verdi

Deniz Feneri Derneği, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "Dünya Yetimler Günü" ilan edilen ramazan ayının 15'inci gününde, İstanbul'da 170 yetim çocuğa iftar verdi.

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Yetimler Sevinsin Dünya Güzelleşsin" temalı programda, yetim çocuklar iftar sofrasında bir araya geldi.

Programda yüz boyama etkinlikleri, yarışmalar, palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçiren çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, her ramazan ayının 15. gününde, Türkiye'de ve dünyanın birçok mazlum bölgesinde, Dünya Yetimler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde 170 yetim çocuk ve aileleriyle 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nü kutladıklarını ifade eden Cengiz, program kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye'de 10 merkezde, Gazze'de 3 noktada ve dünyanın 30 ülkesinde 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü münasebetiyle eş zamanlı etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Cengiz, "Ramazan gelince Müslümanların içi kıpır kıpır olur. Yardımlaşma, dayanışma ve merhamet duygularımız daha çok artar. İşte tam bu andayız ve ramazanın tam ortasında, Allah'ın Müslümanlara emanet ettiği yetimlerle beraberiz. Bu yönüyle çok mutluyuz. Yetimlerle her buluşmamız bize ayrı bir enerji veriyor. Bugün 30 ülkede hiç tanımadığımız ama yetim olduğunu bildiğimiz ailelerimizle, Deniz Feneri gönüllüleriyle iftar sofraları kuruyoruz." diye konuştu.