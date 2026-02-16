Deniz Feneri'nden Ramazan Kampanyası - Son Dakika
Deniz Feneri'nden Ramazan Kampanyası

16.02.2026 13:12
Deniz Feneri Derneği, 30 ülkede 'Ramazanda Sofranı Paylaş' kampanyası ile 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Deniz Feneri Derneği, "Ramazanda Sofranı Paylaş" sloganıyla Türkiye dahil 30 ülkede kampanya yürütecek.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Zeytinburnu'ndaki lojistik merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 30 yıllık bir sivil toplum kuruluşu olarak ramazana büyük bir heyecanla hazırlandıklarını söyledi.

Ramazanın Müslümanlar için önemli bir ay olduğunu belirten Yıldız, "Öncelikle ülkemiz olmak üzere 3 kıtada 30 ülke ve başta Gazze olmak üzere, ramazan etkinliklerimizi yoğunlaştırdık. Malum Gazze'deki son gelişmeler işler acısı. Yıllardır Gazze'deki faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Şu anda mevcut şartlarda 16 aşevimizden günlük yaklaşık 30 bin kişiye sıcak yemek dağıtımımız var. Ramazanda bunu da artırdık. Aşevlerimizdeki kapasitemizi artırıp günlük 50 bin kişiye sıcak yemek verilecek iftar organizasyonlarımız, sahur paketlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Yıldız, bu sene şehir ve ramazan konseptiyle 100 bin aile için gıda kolisi hazırlandığını aktararak, "Tabii bunlar bağışçılarımızla oluyor. Bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yanımızdalar. İnanıyoruz ki yarın da yanımızda olacaklar." dedi.

Ramazanın 15'inci gününün İslam Dünyası Yetimler Günü olduğuna değinen Yıldız, eş zamanlı olarak Türkiye ve Filistin başta olmak üzere 30 ülkede yetim sofraları kurulacağını anlattı.

Yıldız, ramazan bağış bedelinin iftar için yurt içinde 800, yurt dışında 180 lira olarak belirlendiğini aktararak, ramazan kumanyasının yurt içinde 1750, yurt dışında ise 1500 lira olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini, yetimlere bayramlık kıyafet ve harçlık da verileceğini belirten Yıldız, fitre ve bağışların derneğin internet sitesinden, çağrı merkezi veya SMS yoluyla gönderilebileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Deniz Feneri'nden Ramazan Kampanyası

SON DAKİKA: Deniz Feneri'nden Ramazan Kampanyası - Son Dakika
