Deniz Göktaş Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Göktaş Gözaltına Alındı

02.07.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stand-up komedyeni Deniz Göktaş, dini değerlere alenen aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı.

(İSTANBUL) Bir stand-up gösterisi sırasında çekilmiş videodan kesitlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş yurt dışı dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Göktaş'ın emniyetteki işlemleri "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla devam ederken, aralarında DEM, TİP, EMEP'in de bulunduğu siyasi partiler ve Oyuncular Sendikası, İstanbul Tabip Odası'nın da bulunduğu sendika ve meslek örgütleri gözaltı uygulamasına tepki gösterdi. Komedyen Göktaş'ın serbest bırakılması istendi.

Gösterilerinden bazı kesitlerin yer aldığı X paylaşımlarına erişim engeli getirilen komedyen Deniz Göktaş hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Konuya ilişkin yapılan yapılan bilgilendirmede "Stand-up sanatçısı İmran Deniz Göktaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirilmiş; ilgili şahıs hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 02/07/2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir" denildi.

Göktaş'ın emniyetteki işlemleri "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla devam ederken, aralarında DEM, TİP, EMEP'in de bulunduğu siyasi partiler ve Oyuncular Sendikası, İstanbul Tabip Odası'nın da bulunduğu sendika ve meslek örgütleri gözaltı uygulamasına tepki gösterdi. Komedyen Göktaş'ın serbest bırakılması istendi. Tepkiler şöyle:

"POLİTİK MİZAH YARGILANAMAZ"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi partisi (DEM): Yaptığı stand-up gösterisinin ardından çeşitli çevreler tarafından hedef gösterilen ve hakkında "dini değerleri aşağıladığı" iddiasıyla soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar kabul edilemez, politik mizah yargılanamaz. Linç kültürüyle beslenen ve araçsallaştırılmış yargı eliyle hakim kılınmaya çalışılan bir baskı ortamının hiçbir yurttaşımıza faydası yoktur. Deniz Göktaş derhal serbest bırakılmalıdır.

"DENİZ GÖKTAŞ ÖNCE YANDAŞLAR TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLDİ"

Türkiye İşçi Partisi (TİP):  Komedyen Deniz Göktaş, geçtiğimiz günlerde yayınlanan stand-up gösterisinin ardından önce yandaşlar tarafından hedef gösterildi, az önce ise yurt dışından döndüğü havaalanında gözaltına alındı. Eleştirel fikirlere ve mizaha tahammülü olmayan Saray Rejimi'nin sindirme çabalarına karşı cesaret gösterenlerin yanındayız. Deniz Göktaş derhal serbest bırakılsın!

"TEK ADAM REJİMİNİN DÜŞÜNCEYE, MİZAHA, ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜ YOK"

Emek Partisi (EMEP):  "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinde Saray rejimine dönük eleştirileri nedeniyle hedef haline getirilen Komedyen Deniz Göktaş yurt dışından dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Yayınlandığı video platformunda bir hafta içerisinde 8,5 milyon kez izlenerek büyük beğeni toplayan gösteri nedeniyle Göktaş'ın gözaltına alınması, gösteride yer alan diktatörlük eleştirisinin teyidi niteliğindedir. Deniz Göktaş'ın gözaltına alınması ve NATO tutuklamaları sömürü düzenini tahkim etmek üzere girişilen faşizmin inşası yolunda gelinen aşamanın önemli bir göstergesidir. Tek adam rejiminin düşünceye, mizaha, eleştiriye tahammülü yok. Bu anlayış ülkeyi yönetemez. Tüm işçi ve emekçilere, emek ve demokrasi güçlerine iş, ekmek ve özgürlük mücadelesini büyütme ve birleşme çağrısı yapıyoruz.

"MESLEKTAŞIMIZLA DAYANIŞMA HALİNDEYİZ"

Oyuncular Sendikası:  İfade özgürlüğü, Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir haktır.

Meslektaşımız Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasını kaygıyla takip ediyoruz. Sanatsal ifade ve düşünceyi açıklama özgürlüğünün korunması gerektiğini hatırlatıyor; sürecin, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini bekliyoruz. Meslektaşımız Deniz Göktaş ile dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz.

"DENİZ GÖKTAŞ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"

İstanbul Tabip Odası:  Geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı haftası kapsamında hekimler için bir gösteri yapan, gösterinin tüm gelirini İstanbul Tabip Odası burs fonuna bağışlayan dostumuz Deniz Göktaş'ın gözaltına alındığını endişeyle öğrendik. İfade özgürlüğü ve güven duygusu sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazıdır. Deniz Göktaş derhal serbest bırakılmalıdır.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Göktaş Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu
Galatasaray’dan Jhon Duran’ın sözleşmesine özel madde İşte oyuncunun alacağı maaş Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
Dünya Kupası’ndan elenen Almanya’yı şoke eden bir haber daha Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'yı şoke eden bir haber daha
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı
Erzurumspor’a stat müjdesi Erzurumspor'a stat müjdesi
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor Ouattara, bu gece İstanbul’da Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da

16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama Ölü ve yaralılar var
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var
15:06
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:13
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek Ama tek bir şartı var
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 16:39:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Deniz Göktaş Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.