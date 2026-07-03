Deniz Göktaş Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında

Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Göktaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Göktaş, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Göktaş, "halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılıkça, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Göktaş, dün İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.