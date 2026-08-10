Deniz Kirliliği Hıdırellez Dilekleriyle Artıyor

ANTALYA'da dalgıçlar, plastik atıkların yanı sıra Hıdırellez'de denize atılan dilek kağıtlarının aylar sonra deniz yaşamını tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Tanıtım dalış uzmanı Seçkin Tedik, "Biz dalışlarımızda balıkların Hıdırellez dileklerini yiyip, öldüğünü de görebiliyoruz" dedi. Dalış eğitmeni Mustafa Karsamba ise "Ne kadar temizlesek de 10 dakika sonra bir daha girsek aynı pet şişelerle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Tanıtım dalış uzmanı Seçkin Tedik, su altında doğal güzelliklerin yanı sıra çok sayıda atıkla karşılaştıklarını söyledi. Antalya Konyaaltı Su Altı Sporları Kulübü olarak çeşitli etkinliklerle deniz temizliği yaptıklarını belirten Tedik, geçen yıllara oranla atıklarda azalma yaşansa da plastik atıklar, ağır metaller ve araç lastikleri gibi çok sayıda atığın hala denizden çıkarıldığını söyledi.

'CANLI POPÜLASYONUNU OLUMSUZ ETKİLİYORUZ'

Hıdırellez'de atılan dilek kağıtlarının aylar sonra bile denizin dibinde görülebildiğini belirten Tedik, "Hıdırellez'in üzerinden yaklaşık 3 ay geçti, hala aşağıda dileklere rastlayabiliyoruz. Tabii ki hepimiz iyi bir yaşam istiyoruz ama bunu kağıda yazıp, denize atarak oradaki canlı popülasyonunu olumsuz etkiliyoruz. Biz dalışlarımızda balıkların onları yiyip, öldüğünü de görebiliyoruz" diye konuştu.

Deniz canlılarının atıklardan olumsuz etkilendiğini ifade eden Tedik, "Su altındaki canlı popülasyonu oldukça yüksek. Fakat bu popülasyonda yaşayan canlılar, bu atıkları kendilerine ev zannedip barınma ihtiyacı hissedebiliyor ve bundan olumsuz etkilenebiliyorlar. Su üzerinde bulunan atıkları denize atmak, burayı temizlemek anlamına gelmiyor. Su altında da bir yaşam var. Oradaki balıkları olumsuz etkilemeyelim ve denizlerimizi temiz tutalım" dedi.

6 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Dalış eğitmeni Mustafa Karsamba ise ANSAK Su Altı Sporları Kulübü olarak belirli dönemlerde deniz temizliği yaptıklarını söyledi. COP31 kapsamında Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kaleiçi Yat Limanı, balıkçı barınağı, Konyaaltı Sahili ve Antalya Yat Limanı'nda temizlik çalışmaları yürüttüklerini anlatan Karsamba, özellikle Antalya Yat Limanı'ndan 6 ton çöp çıkarıldığını belirtti. Her dalışta karşılaştıkları atıkları toplamaya çalıştıklarını ifade eden Karsamba, "Biz sürekli burada olduğumuz için dalışa girdiğimiz zaman ufak tefek de olsa, 1-2 pet şişe de olsa yanımıza alıp çöpe atıyoruz ama bu yeterli olmuyor" diye konuştu.

'DENİZLERİMİZİ LÜTFEN TEMİZ TUTALIM'

Yaz aylarında deniz kirliliğinin belirgin şekilde arttığını söyleyen Karsamba, "Kışın dalış yaptığımızda belki bir tane bile pet şişeye rastlamıyoruz. Ama yazın bu mevsimde inanamazsınız; her girdiğimizde her dalgıç arkadaşımız, en aşağı cebinde 2-3 tane pet şişeyle dışarı çıkıyor. Ne kadar temizlesek de 10 dakika sonra bir daha girsek maalesef aynı şekilde pet şişelerle karşılaşıyoruz. Denizlerimizi lütfen temiz tutalım. Mavi vatanımızdır. Lütfen denizlere pet şişe atmayalım" dedi.