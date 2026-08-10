Deniz Kirliliği Hıdırellez Dilekleriyle Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Kirliliği Hıdırellez Dilekleriyle Artıyor

Deniz Kirliliği Hıdırellez Dilekleriyle Artıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da dalgıçlar, Hıdırellez'de denize atılan dilek kağıtlarının deniz yaşamını tehdit ettiğini belirtti.

ANTALYA'da dalgıçlar, plastik atıkların yanı sıra Hıdırellez'de denize atılan dilek kağıtlarının aylar sonra deniz yaşamını tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Tanıtım dalış uzmanı Seçkin Tedik, "Biz dalışlarımızda balıkların Hıdırellez dileklerini yiyip, öldüğünü de görebiliyoruz" dedi. Dalış eğitmeni Mustafa Karsamba ise "Ne kadar temizlesek de 10 dakika sonra bir daha girsek aynı pet şişelerle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Tanıtım dalış uzmanı Seçkin Tedik, su altında doğal güzelliklerin yanı sıra çok sayıda atıkla karşılaştıklarını söyledi. Antalya Konyaaltı Su Altı Sporları Kulübü olarak çeşitli etkinliklerle deniz temizliği yaptıklarını belirten Tedik, geçen yıllara oranla atıklarda azalma yaşansa da plastik atıklar, ağır metaller ve araç lastikleri gibi çok sayıda atığın hala denizden çıkarıldığını söyledi.

'CANLI POPÜLASYONUNU OLUMSUZ ETKİLİYORUZ'

Hıdırellez'de atılan dilek kağıtlarının aylar sonra bile denizin dibinde görülebildiğini belirten Tedik, "Hıdırellez'in üzerinden yaklaşık 3 ay geçti, hala aşağıda dileklere rastlayabiliyoruz. Tabii ki hepimiz iyi bir yaşam istiyoruz ama bunu kağıda yazıp, denize atarak oradaki canlı popülasyonunu olumsuz etkiliyoruz. Biz dalışlarımızda balıkların onları yiyip, öldüğünü de görebiliyoruz" diye konuştu.

Deniz canlılarının atıklardan olumsuz etkilendiğini ifade eden Tedik, "Su altındaki canlı popülasyonu oldukça yüksek. Fakat bu popülasyonda yaşayan canlılar, bu atıkları kendilerine ev zannedip barınma ihtiyacı hissedebiliyor ve bundan olumsuz etkilenebiliyorlar. Su üzerinde bulunan atıkları denize atmak, burayı temizlemek anlamına gelmiyor. Su altında da bir yaşam var. Oradaki balıkları olumsuz etkilemeyelim ve denizlerimizi temiz tutalım" dedi.

6 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Dalış eğitmeni Mustafa Karsamba ise ANSAK Su Altı Sporları Kulübü olarak belirli dönemlerde deniz temizliği yaptıklarını söyledi. COP31 kapsamında Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Kaleiçi Yat Limanı, balıkçı barınağı, Konyaaltı Sahili ve Antalya Yat Limanı'nda temizlik çalışmaları yürüttüklerini anlatan Karsamba, özellikle Antalya Yat Limanı'ndan 6 ton çöp çıkarıldığını belirtti. Her dalışta karşılaştıkları atıkları toplamaya çalıştıklarını ifade eden Karsamba, "Biz sürekli burada olduğumuz için dalışa girdiğimiz zaman ufak tefek de olsa, 1-2 pet şişe de olsa yanımıza alıp çöpe atıyoruz ama bu yeterli olmuyor" diye konuştu.

'DENİZLERİMİZİ LÜTFEN TEMİZ TUTALIM'

Yaz aylarında deniz kirliliğinin belirgin şekilde arttığını söyleyen Karsamba, "Kışın dalış yaptığımızda belki bir tane bile pet şişeye rastlamıyoruz. Ama yazın bu mevsimde inanamazsınız; her girdiğimizde her dalgıç arkadaşımız, en aşağı cebinde 2-3 tane pet şişeyle dışarı çıkıyor. Ne kadar temizlesek de 10 dakika sonra bir daha girsek maalesef aynı şekilde pet şişelerle karşılaşıyoruz. Denizlerimizi lütfen temiz tutalım. Mavi vatanımızdır. Lütfen denizlere pet şişe atmayalım" dedi.

Kaynak: DHA

Hıdırellez, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Kirliliği Hıdırellez Dilekleriyle Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
5 gollü muhteşem maçta yeni sezonun ilk kupası Borussia Dortmund’un 5 gollü muhteşem maçta yeni sezonun ilk kupası Borussia Dortmund'un
Mersin’de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Eski Fenerbahçeli Enner Valencia’dan 1 yıllık dev imza Eski Fenerbahçeli Enner Valencia'dan 1 yıllık dev imza
Karşıyaka’ya icra şoku Karşıyaka'ya icra şoku
Aksaray’da alacak verecek kavgası: 2 ölü Aksaray'da alacak verecek kavgası: 2 ölü

15:47
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar’ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı Çapkınlık sohbeti bomba
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
13:36
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:31:53. #7.13#
SON DAKİKA: Deniz Kirliliği Hıdırellez Dilekleriyle Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.