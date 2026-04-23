Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Kuvvetleri Gemileri Bayramda Ziyarete Açıldı
23.04.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de 23 Nisan dolayısıyla askeri gemi ve botlar ziyaretçilerini ağırladı.

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı.

Marmaris Limanı'nda Kılıç sınıfı hücumbot TCG Tufan gemisini aileler çocuklarıyla ziyaret etti.

Marmaris Yat Limanı'nda da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-310 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaretçiler botu ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezdi.

Bodrum'da Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Karşıyaka, Yalıkavak Marina'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sahil Güvenlik TCSG-106 botu ise Bodrum Limanı İskelesi'nde ziyaretçileri kabul etti.

Vatandaşlar çocuklarıyla askeri gemiyi incelerken askeri personelden gemi hakkında detaylı bilgi aldı.

Fethiye'de Kılıç sınıfı hücumbot TCG Zıpkın, Fethiye Limanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sahil Güvenlik TCSG-65 botu Belediye İskelesi'nde ziyaretçileri kabul etti.

Aileler çocuklarına, bazı okullar da gruplar halinde öğrencilerine askeri gemileri gezdirdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Denizcilik, 23 Nisan, Marmaris, Fethiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 13:55:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.