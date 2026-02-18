Deniz Sinan Demir'e Soruşturma - Son Dakika
Deniz Sinan Demir'e Soruşturma

18.02.2026 14:26
Ünlü sanal medya fenomeni Deniz Sinan Demir, canlı yayındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

SANAL medya ünlüsü Deniz Sinan Demir hakkında, yaptığı canlı yayın sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu'ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

