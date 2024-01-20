Deniz Torpido ve Füze Sistemleri Projesi Silah Sistemlerinin Seri Üretim Sözleşmeleri İmzalandı

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'Deniz Torpido ve Füze Sistemleri' projesi kapsamında ağır torpido 'Akya', seyir füzesi 'Atmaca' ve hava savunma füzesi 'Sapan' silah sistemlerinin seri üretim sözleşmeleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı törenle imzalandı.
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