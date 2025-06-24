Deniz Yasağı Kalktı, Ama Sahiller Boş Kaldı

Giriş yasağı kalkmasına rağmen, sahiller boş kaldı

DÜZCE - Hava şartları sebebi ile denize girişlerin yasaklandığı Akçakoca'da yasağın kalkmasına rağmen sahiller boş kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Düzce'de etkili olan rüzgar ve olumsuz hava koşulları sebebi ile Akçakoca'da denize girişler kaymakamlık tarafından yasaklanmıştı. Kırmızı bayrağın asıldığı plajlarda ki yasak Akçakoca Kaymakamlığı tarafından kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasına rağmen ilçe genelinde bulunan sahiller ise boş kaldı. Okulların tatil edilmesi ile birlikte bölgede hareketliliğin başlamasını bekleyen esnaflar ise umduğunu bulamazken, bazı vatandaşlar boş kalan sahillerde gönüllerinde vakit geçirdi. Ailesi ile birlikte Denizde serinlemeye geldiklerini belirten Mehmet Ali Türedi, " Üniversite ve milli eğitimde ki okullar tatil olduktan sonra hazır güneşli havayı bulmuşken Düzce'den ailemiz ile beraber denizde serinlemeye geldik. Ortam gayet çok güzel. Kum ve güneşin yanı sıra denizde çarşaf gibi çok iyiydi. Etrafta çok sayıda pislik var belediye ekiplerinin temizlik yapmasını istiyoruz. Hafta içi olduğu için biraz boşluklar var. Ailelerin biraz ilgisi var. Buraların yoğunluğunun hafta sonu daha da çok artacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.