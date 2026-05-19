Esenboğa'nın 3. pistine kepazelik: 4 ayda sadece bir eğitim uçağı indi
Esenboğa’nın 3. pistine kepazelik: 4 ayda sadece bir eğitim uçağı indi

19.05.2026 23:01  Güncelleme: 23:47
CHP'li Yavuzyılmaz, Esenboğa Havalimanı'nın 3. pistine çevredeki hafriyat nedeniyle hiçbir yolcu uçağının inip kalkamadığını, sadece bir eğitim uçağının iniş yaptığını belirterek Bakan Uraloğlu'nu incelemeye çağırdı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, etrafına dökülen devasa hafriyatlar nedeniyle 19 Ocak'ta açılan Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pistine bugüne kadar sadece bir uçağın iniş yapabildiğini ileri sürerek, "Bunun adı kepazeliktir. Bu durum devasa bir kamu zararına yol açıyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sesleniyorum. Gelin, yüreğiniz yetiyorsa, Esenboğa'da 3. pistte buluşalım, birlikte yerinde inceleme yapalım" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Ocak 2026'da açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pistine yolcu uçaklarının iniş yapamadığını tespit ettiklerini ileri sürerek, "3750 metre uzunluğunda, 75 metre genişliğindeki, dünyanın en büyük gövdeli uçaklarının inebileceği açıklanan 3. piste; bugüne kadar inebilen tek uçağın kaydına ulaştık. O da bir pır pır uçak. Uçağın modeli: Cessna 172 Kullanım amacı: Eğitim uçağı 4 aydır 3. pistten sadece 16 Mayıs tarihinde saat 14: 07'de, bu 4 kişilik tek pervaneli pır pır uçak kalkıp inebildi" ifadesini kullandı.

Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Peki pistin açılışından bugüne kadar kaç yolcu uçağı 3. pistten kalkış ve iniş yapabildi? Sıfır. Çünkü Havalimanının 3. pisti, Ulaştırma Bakanlığı tarafından adeta bir hafriyat döküm sahasına çevrilmiş durumda. Yetkililer büyük bir sivri zekalılıkla; havalimanından çıkan 1 milyon metreküp hafriyatı, havalimanı dışındaki belediye döküm sahası yerine, 3. pistin etrafına döktüğü için devasa hafriyat tepeleri oluştu. Bu nedenle 3. pistteki seyrüsefer yardımcı cihazlarından sinyal alınamıyor, yaklaşma sistemleri bozuluyor, uçaklara gönderilen sinyaller kesiliyor. Kalibrasyon uçakları pistin uçak trafiğine uygun olmadığını ölçüp duruyor. Tehlikeye işaret ediyor."

"SORUMLULARI GÖREVDEN ALMAZSANIZ SÜRPRİZ BELGE AÇIKLIYORUM"

Sonuç, AKP marifetiyle 3. pist bölgesine dökülen devasa hafriyat nedeniyle; hiçbir yolcu uçağı 3. piste inip kalkamıyor. Bunun adı kepazeliktir. Bu şartlar altında on milyonlarca Euro harcanan 3. pist yalnızca pır pır uçaklarla VFR uçuş yapılabiliyor. Bu durum devasa bir kamu zararına yol açıyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sesleniyorum. Gelin, yüreğiniz yetiyorsa, Esenboğa'da 3. pistte buluşalım, birlikte yerinde inceleme yapalım. Ayrıca bu hafriyat kaldırma işini derhal yapmazsanız ve sorumluları görevden almazsanız, sürpriz bir belge açıklıyorum. İşte 3. pistte uçurulabilen tek uçak olan o pır pır uçak."

Kaynak: ANKA

