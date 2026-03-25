Denizcilik Eğitimi İçin Çalıştay

Piri Reis Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Denizcilikte Kolektif Vizyon" temalı öğrenci çalıştayında, denizcilik eğitimi alan öğrenciler bir araya geldi.

Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) tarafından organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerin denizcilik bölümlerinden çok sayıda öğrenci katıldı.

Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğrencilerinin de yer aldığı çalıştayda, sektörün geleceğini doğrudan etkileyecek eğitim ve öğrenci deneyimi odaklı konular masaya yatırıldı.

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda öğrenciler, ulaşım imkanları, konaklama koşulları, akademik kadro yeterliliği ve kampüs altyapısı gibi temel başlıkları detaylı şekilde değerlendirme fırsatı buldu.

Katılımcılar, kendi üniversitelerinde karşılaştıkları sorunları paylaşarak ortak bir bakış açısı geliştirmeyi ve çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunmayı hedefledi.

Farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin deneyimlerini bir araya getiren etkinlik, denizcilik eğitiminde standardizasyonun artırılması ve öğrenci odaklı iyileştirmelerin hayata geçirilmesi noktasında bir platform sundu.