Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

02.07.2026 12:01  Güncelleme: 12:53
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Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Demre ve Finike'de festivaller düzenlendi. Başkan Vekili Büşra Özdemir, kabotajın bağımsızlık simgesi olduğunu vurguladı. Kaleiçi Yat Limanı'nda da yarışmalar yapıldı.

(ANTALYA) - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Antalya'nın dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Demre'de gerçekleştirilen 3. Likya Deniz Bayramı Festivali ile Finike'deki 36. Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri'ne katıldı.

Demre'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen 3. Likya Deniz Bayramı Festivali'ne Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ve Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin katıldı.

"GÜÇLÜ EKONOMİNİN TEMİNATI"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde konuşan Başkan Vekili Büşra Özdemir, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı denizle iç içe yaşayan Demre'de kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Akdeniz'in bereketini, kültürünü ve ticaretini yüzyıllardır yaşatan Demre; balıkçılığı, deniz turizmi, doğal koyları ve eşsiz kıyılarıyla ülkemizin en kıymetli deniz kentlerinden biridir. Bugün bizlere düşen görev, bu zengin mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü denizler; güçlü ekonominin, kalkınmanın ve sürdürülebilir bir geleceğin en önemli teminatıdır" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından festival kapsamında düzenlenen geleneksel yüzme, tabak çıkarma yarışları, fly board gösterileri, ahşap tekne yarışması ve yağlı direk yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle yağlı direkten Türk bayrağını alma mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu.

KUTLAMALAR FİNİKE'DE DEVAM ETTİ

Başkan Vekili Büşra Özdemir, Demre'deki programın ardından 36. Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri kapsamında Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile bir araya geldi. Başkan Vekili Özdemir, Finike Kent Meydanı'nda düzenlenen Fatma Turgut konserine katıldı.

Konserde vatandaşlara seslenen Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kabotaj Kanunu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki bağımsızlığının simgesi olduğunu vurgulayarak, "Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kabul edilen Kabotaj Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti, limanlarına, kıyılarına, karasularına ve mavi ufuklarına kendi egemenliğinin mührünü vurdu. Bu karar, Cumhuriyet'in üreten, çalışan ve geleceğe güvenle yürüyen ruhunun en güçlü göstergelerinden biri olarak tarihe geçti" diye konuştu.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Vekili Büşra Özdemir, konuşmasının ardından sanatçı Fatma Turgut'a çiçek takdim etti.

KALEİÇİ YAT LİMANI'NDA KABOTAJ BAYRAMI HEYECANI

Kabotaj Bayramı kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirilen kutlamalarda da renkli görüntüler yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın seslendirdiği eserler vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, denizcilik ruhunu yansıtan geleneksel yarışmalar da gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında yağlı direk yarışı, çıpa çıkarma yarışı ve yüzme yarışları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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