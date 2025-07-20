Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çevlik Plajı'nda meydana geldi. Denize giren bir kişi, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren kişi sudan çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan yaralı ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ/ Hatay, - Kamera: Hatay,