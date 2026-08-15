Denizde Boğulma Tehlikesi: İki Kardeş Kurtarıldı - Son Dakika
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Denizde Boğulma Tehlikesi: İki Kardeş Kurtarıldı

Denizde Boğulma Tehlikesi: İki Kardeş Kurtarıldı
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Ünye'de hava şartlarına rağmen denize giren 2 kardeş, akıntıya kapılarak kurtarıldı.

Dursun Mehmet ŞAHİN-Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE (Ordu)- ORDU'nun Ünye ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan yasağa rağmen girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeş, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Ordu Valiliği, rüzgara bağlı olarak denizde oluşabilecek yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Erzurum'dan Ordu'ya tatile gelen Mustafa A. ve Yılmaz A. kardeşler, öğle saatlerinde Ünye'nin Kavaklar mevkisinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan kardeşler, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılan kardeşler, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Mustafa A. ve Yılmaz A., Fatsa ve Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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