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Denizkurdu-1 Tatbikatında SAS Timi Mayın İmha Etti - Son Dakika
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Denizkurdu-1 Tatbikatında SAS Timi Mayın İmha Etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Denizkurdu-1 Tatbikatının Basın Günü etkinliğinde, SAS timi helikopterle bölgeye intikal ederek suya atladı ve mayın imha etti. Tatbikatta yerli ve milli mühimmatlar kullanıldı.

Denizkurdu-1 Tatbikatında SAS Timi Mayın İmha Etti
13.01.2024 - 12:04,  Güncelleme: 12:09
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Denizkurdu-1 2024 Tatbikatının Basın Günü etkinliği yapıldı. Nefes kesen tatbikatta, bölgeye helikopterle intikal eden SAS timi, suya atlayıp yüzerek, mayına patlayıcı ve fünye monte etti. Timin helikoptere alınmasının ardından mayın imha edildi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 7-16 Ocak tarihleri arasında Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de Denizkurdu-1 Tatbikatı gerçekleştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yerli ve milli mühimmatlar ile araçların da kullanıldığı tatbikat kapsamında Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Seçkin Gözlemci Günü ve basın faaliyetleri gerçekleştirildi.

Top atışı ve selamlamasıyla başlayan tatbikatta, SAS timinin Taktik Pençe Harekatı gerçekleşti. Operasyon kapsamında bölgeye helikopterle intikal eden tim, suya atlayıp yüzerek mayına patlayıcı ve fünye monte etti. Timin helikoptere alınmasının ardından mayın imha edildi.

Tatbikat, Yılancık Adası'na giriş harekatıyla devam etti. 1 helikopter adanın kuzeydoğusundaki hedefe top ile flare (alev topu) atışı yaptı. Su Altı Taarruz (SAT) botu tarafından adanın kuzeydoğu burnundaki hedefe yapılan atış ile hedef kontrollü olarak patlatıldı. Helikopterden paraşüt ile atlayış yapan SAT timi adaya iniş yaptı.

Amfibi unsurlar tarafından hedefe ve kıyıya manevralar gerçekleştirildi. 2 taarruz helikopteri kontrolünde, gemiden adaya 2 helikopter ve 12 amfibi deniz piyadesi indirildi. 4 zırhlı amfibi hücum aracı, 10 lastik bot ve 4 LCVP ile 170 amfibi deniz piyadesi çıkarma bölgesine intikal ettirildi. Piyadelerin adayı emniyete almasının ardından paraşüt ile atlayan SAT timi tarafından Türk bayrağı açıldı.

Tatbikat, denizaltı savunma harbi yeteneklerine yönelik senaryo ile devam etti. Helikopter tarafından derinliği ayarlanabilen sonarın denize daldırılmasıyla temas alındı. Deniz karakol uçağı tarafından 3 sonobuoy ve 120 flare atıldı. Aksungur SİHA tarafından veri aktarımı ile güvenlik seviyesi yükseltilen temasa, deniz karakol uçağınca 1 rexrop atışı yapıldı. Senaryo gereği denizaltı satıha çıktı. Hedef gemi Doğanarslan'a sırasıyla Sikorsky helikopterden temren güdümlü roket, ardından hücum botlardan top atışı, son olarak da süper kobradan top atışı yapıldı. Tatbikatın Basın Günü tören geçişiyle sona erdi.

Tatbikatı, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümamiral Baybars Küçükatay, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdoğan, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral M. Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral K. Kaan Türkkan ve 28 ülkenin ataşesi takip etti.

Kaynak: DHA
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