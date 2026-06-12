Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı\'nda Gemiler Ziyarete Açık

ANTALYA açıklarında icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında Alanya Limanı'na demirleyen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 'TCG Tarsus' gemisi ile 'TCG İmbat' hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı çerçevesinde Alanya'ya gelen yerli ve milli askeri platformlar, Alanya Limanı'nda vatandaşları ağırladı. Limana akın eden çok sayıda vatandaş, savaş gemilerini yakından inceleme fırsatı bularak güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sırasında gemilerde görevli askeri personel, vatandaşlara ve özellikle yoğun ilgi gösteren çocuk ve gençlere 'TCG Tarsus' ile 'TCG İmbat'ın teknik özellikleri, görev alanları ve Deniz Kuvvetleri bünyesindeki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktardı.