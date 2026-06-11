Denizkurdu-2 Tatbikatı'nda Yeni Atışlar - Son Dakika
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Denizkurdu-2 Tatbikatı'nda Yeni Atışlar

11.06.2026 18:08
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Denizkurdu-2 Tatbikatı'nda ilk kez sekiz güdümlü mermi ve bir torpido atışı gerçekleştirildi.

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANTALYA) - Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Anadolu'da Antalya açıklarında gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun komuta kademesiyle katıldığı faaliyet kapsamında, bir tatbikatta ilk kez toplam sekiz güdümlü mermi ve bir torpido atışı yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili atışlı olarak yapılan ve 4 Haziran'da başlayan Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Antalya Körfezi'nde düzenlendi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, TCG Anadolu gemisinden tatbikatı izledi. 14 Haziran'da sona erecek tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nü, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler de izledi.

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan müteşekkil 125 gemi, 60 hava unsuru, insansız deniz araçları kullanılan tatbikatta, 18 bin personel görev aldı.

İLK KEZ BİR TATBİKATTA TOPLAM SEKİZ GÜDÜMLÜ MERMİ VE BİR TORPİDO ATILDI

Seçkin Gözlemci Günü'ndeki fiili atışlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yerli ve milli mühimmatlar ile araçlar kullanıldı. İlk defa bir tatbikatta toplam sekiz güdümlü mermi ve bir torpido (AKYA) atıldı. Faaliyet kapsamında kara bombardıman atışı yapıldı. Sonar daldırılıp flare atışı gerçekleştirildi.

Fastrope harekatını, senaryo gereği yaralanan bir asker için sıhhi tahliye operasyonu takip etti. Ardından, sürüklenen mayın imha edildi. AKYA torpido atışının yapıldığı faaliyette, ATMACA güdümlü mermiyle de atış yapıldı. Atışların tamamlanmasının ardından tatbikatta yer alan unsurlar denizde tören geçişi yaptı.

Tatbikat ile Deniz Kuvvetleri bağlısı Komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditi ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ve tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi tatbikatın hedefleri arasında.

Kaynak: ANKA

Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizkurdu-2 Tatbikatı'nda Yeni Atışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tevfik Üçtepe Tevfik Üçtepe:
    vay be bu tatbikatlara bak yahu sekiz tane güdümlü mermi torpido atışı vs vs böyle şeyler yapılıyor da bu parayla başka ne yapılabilir ki! eski zamanlarda bu kadar atış yapılmazdı daha sade düzen vardı yani teknoloji güzeldi ama maliyeti fazla mı diye düşünüyorum gerçekten endişe ediyorum bunların hepsi milyonlara mal oluyor 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Börteçine Mahmut Börteçine:
    iyi bir tatbikattır bu elbette bizim zamanımızda böyle işler yapılmıyordu o yüzden biraz şaşırıyorum da güzel olmuş yani ordunun böyle hazırlanması gerekir tabi ki komutanlarımız da orada izlemiş olması bir güven verir insana ama bu kadar gürültü yapıp atış yapmaya gerek var mı bilmem 0 0 Yanıtla
  • Ergün Özcan Ergün Özcan:
    vay canına böyle bi tatbikatta ilk defa bu kadar mermi atılması çok etkileyici ama benim de korkusu var yani bu kadar güç gösterisine gerek var mı bilmiyorum 0 0 Yanıtla
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