Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, tutuklanan Doğan'a destek verdi - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, tutuklanan Doğan'a destek verdi

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, tutuklanan Doğan\'a destek verdi
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a destek verdi. Çavuşoğlu, Doğan'ın mesajını paylaşarak tutuklu yargılamanın vicdanları yaraladığını söyledi.

(ANKARA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a destek vererek, "Herkesin gözü önünde, yaşamı ve görevi ortada olan, kaçma şüphesi bulunmayan bir belediye başkanının tutuklu yargılanması vicdanları yaralamıştır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bugün tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın yolladığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Merkezefendi Belediye Başkanımız, kıymetli kardeşim Şeniz Doğan'ın sizlere çok selamı var. Hukuk devletinde hiç kimse yargılamadan muaf değildir. Ancak masumiyet karinesi herkes için esastır. Herkesin gözü önünde, yaşamı ve görevi ortada olan, kaçma şüphesi bulunmayan bir belediye başkanının tutuklu yargılanması vicdanları yaralamıştır. Adaletin ve hukukun herkese eşit şekilde işlemesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki yaşadığımız bu zor günler elbet geride kalacak. Şeniz Başkanımızla birlikte nice güzel günleri yine hep beraber görecek, kaldığımız yerden Denizli'miz ve Merkezefendi'miz için çalışmaya devam edeceğiz. Şeniz Başkanım, her zaman yanındayız, seninleyiz. Bu günleri de birlikte aşacağız."

Kaynak: ANKA
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