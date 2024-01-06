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Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'ndan 1018 Hayvana Sıcak Yuva - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'ndan 1018 Hayvana Sıcak Yuva

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, geçen yıl 1018 sahipsiz hayvana sıcak yuva buldu. Tesiste bakım ve tedavisi yapılan hayvan sayısı 54 bin 820'ye ulaştı. Ayrıca, 6 bin 183 can dostuna sıcak bir yuva sağlandı ve 87 yabani hayvan doğal yaşamına döndürüldü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, can dostlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı\'ndan 1018 Hayvana Sıcak Yuva
06.01.2024 - 17:55,
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, geçen yıl 1018 sahipsiz hayvana sıcak yuva buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim 2018'de açılan Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda bakım ve tedavisi yapılan hayvan sayısı 54 bin 820'ye ulaştı.

Geçen yıl 1018 sahipsiz hayvanı sahiplendiren tesis, hizmete girdiği günden itibaren ise 6 bin 183 can dostuna sıcak bir yuva buldu.

Vahşi hayvanları da tedavi eden tesis, yaralı halde getirilen kartal, atmaca, tilki, sincap ve leylek gibi 87 yabani hayvanı da sağlığına kavuşturarak doğal yaşamına döndürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tesiste can dostlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu dünya sadece biz insanlara ait değil. Birlikte yaşadığımız diğer canların da hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu aşamada, misafir ettiğimiz can dostlarımızın kalıcı bir sıcak yuvaya sahip olmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'ndan 1018 Hayvana Sıcak Yuva - Son Dakika
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