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Denizli'de 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, kuzeni ağır yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, kuzeni ağır yaralandı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 15 yaşındaki Ali Eren Özdemir'in kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada Özdemir hayatını kaybederken, otomobildeki kuzeni ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, kuzeni ağır yaralandı
16.01.2024 - 21:02,  Güncelleme: 21:03
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DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, 15 yaşındaki sürücü Ali Eren Özdemir'in kullandığı otomobil, şarampole devrildi. Kazada Özdemir yaşamını yitirirken, otomobildeki kuzeni M.T. (16) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı İnceler Mahallesi yolunda meydana geldi. Ali Eren

Özdemir, iddiaya göre, babasına ait otomobili izinsiz aldı. Özdemir, kuzeni M.T. ile gezintiye çıktı. Özdemir yönetimindeki 20 AUU 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen kuzenler, ilk müdahalenin ardından Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Eren Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.T.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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