Denizli'de 2400 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Denizli'de tırda yapılan aramada 2 bin 400 kilogram kaçak tütün bulundu, tır şoförü hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uygulama noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada 120 paket halinde toplam 2 bin 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tır şoförü hakkında adli işlem yapıldı.