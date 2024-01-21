Denizli\'de 3. Deve Güreşi Festivali düzenlendi

Denizli'de bu yıl üçüncüsü organize edilen deve güreşi festivalinde, 120 pehlivan deve mücadele etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Albayrak Meydanı yanındaki Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenen 3. Deve Güreşi Festivali kapsamında, Ege ve Akdeniz bölgelerinden getirilen develer süslendi.

Yağışa rağmen çok sayıda izleyici, heyecanlı karşılaşmaları izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, etkinlikteki konuşmasında, önemli bir geleneği yaşatmak için her yıl düzenli olarak çalıştıklarını söyledi.

Zolan, güreşlerin geniş bir katılımla yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız bu soğuk havaya rağmen etkinliğimizi izlemeye geldi. Geleneğimizi geleceğe aktarmak için bu etkinlikleri sürdüreceğiz." dedi.

Etkinlikte dereceye giren deve sahiplerine çeşitli ödüller verildi.???????