Denizli'de 3 Suçtan Soruşturma

3 FARKLI SUÇTAN SORUŞTURMA

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı da Denizli'de iki yolcunun kavga ettiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında S.E.'nin gözaltına alındığı duyuruldu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,