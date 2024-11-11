Denizli\'de 6 Bin Fidan Dikildi

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Denizli'de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaklaşık 6 bin fidan toprakla buluştu.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikim programında, geleceğe nefes olabilmek için fidan diktiklerini söyledi.

Kentte bugün 12 ayrı noktada 5 bin 916 fidanın toprakla buluşacağını kaydeden Coşkun, ağaç sevgisini geliştirmek için başlatılan kampanyaya büyük destek gösterildiğini ifade etti.

Daha sonra fidanlar dikildi, fidanlara ilk can suyu verildi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da katıldı.