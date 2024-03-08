Denizli'de avukatlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.
Denizli Barosunda, avukatlar adına açıklama yapan Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Merve Öğüt, son bir yılda 315 kadının öldürüldüğünü, 248 kadının ise şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirtti.
Kadınların hayatın her alanında olduğunu kaydeden Öğüt, "Kadın mücadelesinin aynı zamanda şiddetle hesaplaşma mücadelesi olduğunun bilincindeyiz. Kimsenin lütfu olmayan, doğuştan sahip olduğumuz yaşam hakkımız eşit, özgür, şiddetsiz yaşam hakkımız teslim edilinceye değin, her yerde evde, iş yerinde, sokakta, kürsülerde, alanlarda yaşam hakkı diye haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de avukatlar, kadın cinayetlerine dikkat çekti - Son Dakika
Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlenen 'Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe' projesi kapsamında eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, yaşlı vatandaşlara trafik uyarı işaretleri ve sürüş kuralları hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Ardından jandarma ekipleri gözetiminde pratik eğitim yapıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan M.T. ve E.K. isimli 2 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Şahıslar, haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.
Hatay ve Osmaniye'de AK Parti İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım, kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelelerinin süreceğini belirtti. Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Okur ise 8 Mart'ın emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu vurguladı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Sakatlığı devam eden Benasser antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Demokraside Öncü Kadınlar" başlıklı panel düzenlendi. Panelde büyükelçiler kadın-erkek eşitliği ve engellerin yıkılması konusunda konuştu.
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Barış Çin, yarı finalde Sergio Sanche'yi yenerek finale çıktı. Şampiyonada Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Barış Çin, Emrah Taç, Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer temsil ediyor. Ferdi müsabakaların sona ermesinin ardından turnuva, yarın takım karşılaşmalarıyla devam edecek.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Kadın Gözüyle, Kadına Dair' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren kadınlara ödülleri verildi. Yarışmaya 45 kadın 343 fotoğrafla katıldı. Sergi açılışı da gerçekleştirildi.
Ankara'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara gül verdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kadın vatandaşların günlerinin kutlandığı belirtildi. Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de kadın muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı.
Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında seyir halinde olan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklet kazası geçirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın İpekyolu Belediyesi, ramazan ayı öncesi fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?