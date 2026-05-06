Denizli\'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde Ç.E. ile trafikte karşılaştığı İsmail İri (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ç.E. İri'yi bıçakla yaraladı.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan İri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Olay yerinden uzaklaşan şüpheli cinayet büro ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan Ç.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
